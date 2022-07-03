شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات كأس العالم قطر 2022 كاملًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق منافسات نهائيات كأس العالم بدولة قطر 2022 في 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر القادم وتقام المباريات على 8 ملاعب في خمس مدن مختلفة.

مباريات كأس العالم من دور المجموعات وحتى نهائي البطولة

تنطلق أول المواجهات في دور المجموعات يوم 21 من نوفمبر مع الجولة الأولى:

وضربة البداية مع مباراة السنغال وهولندا التي يستضيفها إستاد الثمامة.

والمباراة الثانية قطر والإكوادور والتي تقام على إستاد البيت.

ثم مباراة إنجلترا وإيران التي تقام على إستاد خليفة

وفي ختام اليوم يلتقى منتخب الولايات المتحدة مع ويلز على إستاد أحمد بن علي.

يوم 22 نوفمبر

مباراة الأرجنتين مع منتخب السعودية على إستاد الجنوب.

ثم مباراة المكسيك وبولندا التي يستضيفها إستاد المدينة التعليمية.

ثم مباراة فرنسا وأستراليا والتي تقام على إستاد 947.

وختام المباريات مع مباراة الدنمارك وتونس التي تقام على إستاد لوسيل.

يوم 23 نوفمبر

مباراة إسبانيا وكوستاريكا على إستاد أحمد بن علي.

مباراة ألمانيا واليابان على إستاد الثمامة.

مباراة بلجيكا وكندا على إستاد خليفة.

مباراة المغرب وكرواتيا على إستاد البيت.

يوم 24 نوفمبر

تقام مباراة البرازيل وصربيا على إستاد الجنوب.

ومباراة سويسرا والكاميرون على إستاد المدينة الجامعية.

ومباراة البرتغال وغانا على إستاد 947.

ومباراة أورجواي وكوريا الجنوبية على إستاد لوسيل.

منافسات الجولة الثانية يوم 25 نوفمبر

مباراة قطر والسنغال على إستاد أحمد بن علي.

مباراة هولندا والإكوادور على إستاد الثمامة.

مباراة إنجلترا والولايات المتحدة على إستاد خليفة.

مباراة ويلز وإيران على إستاد البيت.

يوم 26 نوفمبر

مباراة الأرجنتين والمكسيك على إستاد الجنوب

مباراة بولندا والسعودية على إستاد المدينة الجامعية.

مباراة فرنسا والدنمارك على إستاد 947.

مباراة تونس وأستراليا على إستاد لوسيل.

يوم 27 نوفمبر

مباراة إسبانيا وألمانيا على إستاد أحمد بن علي.

مباراة اليابان وكوستاريكا على إستاد الثمامة

مباراة بلجيكا والمغرب على إستاد خليفة.

مباراة كرواتيا وكندا على إستاد البيت.

يوم 28 نوفمبر

مباراة البرازيل وسويسرا على إستاد الجنوب

مباراة الكاميرون وصربيا على إستاد المدينة الجامعية

مباراة البرتغال وأوروجواي على إستاد 947.

مباراة كوريا الجنوبية وغانا على إستاد لوسيل.

منافسات الجولة الثالثة والاخبرة يوم 29 نوفمبر

مباراة قطر وهولندا على إستاد أحمد بن علي.

مباراة الإكوادور والسنغال على إستاد الثمامة.

مباراة إنجلترا وويلز على إستاد خليفة.

مباراة إيران والولايات المتحدة على إستاد البيت.

يوم 30 نوفمبر

مباراة بولندا والأرجنتين على إستاد الجنوب.

مباراة السعودية والمكسيك على إستاد المدينة التعليمية.

مباراة تونس وفرنسا على إستاد 947.

مباراة الدنمارك وأستراليا على إستاد لوسيل.

يوم 1 ديسمبر

مباراة اليابان وإسبانيا على إستاد أحمد بن علي.

مباراة ألمانيا وكوستريكا على إستاد الثمامة.

مباراة كرواتيا وبلجيكا على إستاد خليفة.

مباراة كندا والمغرب على إستاد البيت.

يوم 2 ديسمبر

مباراة البرازيل والكاميرون على إستاد الجنوب.

مباراة سويسرا وصربيا على إستاد المدينة التعليمية.

مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية على إستاد 947.

مباراة أوروجوي وغانا على إستاد لوسيل.

منافسات دور ال 16

تنطلق مواجهات الدور ثمن النهائي وفق التواريخ التالية:-

يوم 3 ديسمبر

مباراة متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية على إستاد خليفة. المباراة رقم "49"

مباراة متصدر المجموعة الثالثة مع وصيف المجموعة الرابعة على إستاد أحمد بن علي المباراة رقم "50"

يوم 4 ديسمبر

مباراة متصدر المجموعة الرابعة مع وصيف المجموعة الثالثة على إستاد الثمامة. مباراة رقم "51"

مباراة متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى على إستاد البيت. مباراة رقم "52"

يوم 5 ديسمبر

مباراة متصدر المجموعة الخامسة مع وصيف المجموعة السادسة على إستاد الجنوب. مباراة رقم "53"

مباراة متصدر المجموعة السابعة مع وصيف المجموعة الثامنة على إستاد 947. مباراة رقم "54"

يوم 6 ديسمبر

مباراة متصدر المجموعة السادسة مع وصيف المجموعة الخامسة على إستاد المدينة التعليمية. مباراة رقم "55"

مباراة متصدر المجموعة الثامنة مع وصيف المجموعة السابعة على إستاد البيت. مباراة رقم "56"

منافسات دور ال 8 على يومين تنطلق في يوم 9 ديسمبر

مباراة الفائز من مباراة "53" مع الفائز من مباراة "54" مباراة رقم "57"

مباراة الفائز من مباىاة "49" مع الفائز من مباراة "50" مباراة رقم "58"

يوم 10 ديسمبر

مباراة الفائز من مباراة "55" مع الفائز من مباراة "56" مباراة رقم "59"

مباراة الفائز من مباراة "51" مع الفائز من مباراة "52" مباراة رقم "60"

وتقام مباريات نصف النهائي على يومين

يوم 13 ديسمبر

الفائز من مباراة "57" مع الفائز من مباراة "58" على إستاد لوسيل.

يوم 14 ديسمبر

الفائز من مباراة "59" والفائز من مباراة "60" على إستاد البيت.

ثم تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 ديسمبر على إستاد خليفة الخاسر من مباراة نصف النهائي.

ويقام نهائي كأس العالم يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل بين الفائز من مباراة نصف النهائي.