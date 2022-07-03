شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للأهلي المصري قبل مواجهة الجونة في بطولة الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعيد فريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري خدمات واحد من أبرز لاعبي القلعة الحمراء وذلك قبل مباراة الجونة التي يخوضها أبناء البرتغالي ريكاردو سواريش في الجولة القادمة من بطولة الدوري للموسم الكروي الجاري 2021-2022.

الأهلي المصري يستعيد خدمات أحمد كوكا قبل مواجهة الجونة

وكان المدير الفني ريكاردو سواريش قد إستبعد كوكا من قائمة مباراة نادي بتروجيت يوم أمس في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب مباريات نصف نهائي كأس مصر للنسخة السابقة بسبب كدمة تعرض لها في التدريبات وهو ما جعله يغيب عن المواجهة.

ومن المُنتظر أن يتواجد اللاعب في مواجهة الجونة القادمة المقرر لها بعد غدًا الثلاثاء والتي ستقام لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الأهلي يوم أمس في الفوز على كتيبة هيثم شعبان بهدفين مقابل لا شيء ليضرب موعد مع نادي الزمالك في المباراة النهائية.

حيث ستقام المباراة النهائية يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو على ملعب إستاد القاهرة الدولي لتحديد الفائز بنسخة الموسم 2020-2021.