شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. الهلال السوداني يقترب من خطف أخطبوط منتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث فريق الكرة الأول بنادي الهلال السوداني عن تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك قبل مشاركة الأزرق في منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي المقبل 2022-2023.

الهلال السوداني يقترب من ضم محمد أبو جبل

وكانت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة المصرية القاهرة قد كشفت عن مفاجأة مدوية بخصوص إنتقال حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك محمد أبو جبل لفريق نادي الهلال السوداني.

وينتهي عقد “ جاباسكي ” رفقة القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري وأعلن رئيس النادي المستشار مرتضى منصور فكرة تمديد العقد المبرم بين الطرفين واستمرار اللاعب مع الفريق.

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها رئيس نادي الهلال السوداني هشام السوباط فيما يخص التفاوض مع محمد أبوجبل أكد أن الإدارة تسعى لتدعيم صفوف الفريق للعودة إلى المنافسة على جميع الألقاب.

وأتم تصريحاته: “ نعم محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر ضمن حسابات الفريق لضمه خلال الموسم القادم وسط سعي الإدارة لتدعيم مركز حراسة المرمى في إنتظار ما سيحدث خلال الفترة القادمة”.

يُذكر أن بعض المصادر الصحفية أكدت توقيع أبوجبل على عقود إنتقاله لصفوف نادي النصر السعودي الذي يبحث عن تسويقه بسبب هجوم الجماهير على الإدارة التي إقتربت من التوقيع مع الكولومبي دافيد أوسبينا.