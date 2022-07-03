محمد بن مسعود - الدمام - قال منصور الأمير مراسل “الإخبارية ” إن بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض يعلن حاجته الماسة للتبرع بالدم.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله سويدان مدير بنك الدم بمستشفى الملك فيصل إن السبب وراء إطلاق هذا النداء للتبرع بالدم هو حاجة المرضى ممن يجرون العمليات وكذلك عمليات نقل الأعضاء.
وأضاف أن السبب الأخر لإطلاق هذا النداء هو الاقتراب من إجازة عيد الأضحى وبالتالي يكون الجميع منشغل في هذه الإجازة، بينما المرضى لا يزالون في المستشفى ويحتاجون لنقل الدم.
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وأكد أن هناك حاجة للصفائح الدموية وأكثر الفصائل التي يحتاجها بنك الدم حاليا فصيلة الدم” o “، لكون المرضى يحتاجون هذه الفصيلة بكثرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الملك فيصل التخصصي تطلق نداء للتبرع بالدم.. وتكشف عن أكثر الفصائل التي تحتاجها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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