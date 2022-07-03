رجل الأعمال عبد الله المغلوث: الوقت قد حان لزيادة التبادل التجاري بين المملكة وتركيا

محمد بن مسعود - الدمام - اقترح رجل الأعمال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث العمل على زيادة التبادل التجاري بين المملكة وتركيا في الفترة الراهنة، لا سيما مع حالة الضغوط التي تعيشها التجارة العالمية.

و قال ” المغلوث” ، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا كان في مستويات مرتفعة قبل عشر سنوات ، حيث بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى تركيا 4.3 مليار دولار مقابل واردات من تركيا بـ 3.5 مليار دولار .

وأضاف أن هذا التبادل التجاري تراجع بشكل كبير حيث سجل في العام 2021م صادرات من المملكة لتركيا بقيمة بلغت 4.3 مليار دولار مقابل واردات من تركيا بقيمة 490 مليون دولار فقط.

وأكد أنه في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها حركة التجارة والاستثمار في مختلف أنحاء العالم جراء العديد من الأسباب بدء بتأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد وتأثير الضغوطات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم وأيضا تأثير العوامل المناخية على إنتاج الغذاء يبدو واضحا بأن الوقت ملائم ومناسب لمضاعفة التبادل التجاري وحركة الاستثمار مع مختلف الأسواق، مضيفاً : “لعلها تكون فرصة سانحة لزيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا التي تتوفر لديها منتجات وسلع جيده ومطلوبة”.