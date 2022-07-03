اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ رئيستي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

محمد بن مسعود - الدمام - بعثت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب برقيتي تهنئة إلى معالي السيدة نانسي بيلونسي رئيسة مجلس النواب وإلى معالي السيدة كامالا هاريس رئيسة مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ضمنتهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت معاليها عن تمنياتها أن تعود هذه المناسبة السعيدة على معاليهما وعلى شعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، مشيدة بعمق العلاقات المتميزة التي تربط بين مجلس النواب في مملكة البحرين ومجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، والعلاقات الودية بين الشعبين الصديقين، متطلعة أن تستمر العلاقات في تطور مستمر في مختلف المجالات.

كما بعثت معاليها برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى سعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين.