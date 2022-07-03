محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك
أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك خطة عمل تشغيلية للأسواق والمسالخ بالمنطقة والمحافظات التابعة لها خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع الأفنس الرويلي, أن الفرع شرع في تنفيذ الخطة التشغيلية, التي جرى من خلالها متابعة جاهزية واستعداد مسالخ وأسواق المواشي بالمنطقة, حيث تم تهيئة 17 مسلخاً لاستقبال الأضاحي و7 أسواقٍ للمواشي ونقطتين بيع مؤقتة موزعة على مدينة تبوك ومحافظات ومراكز منطقة تبوك, بمشاركة 211 موظفاً من مراقبين وأطباء بيطريين وفنيين وجزارين وعمال نظافة, مشيراً إلى استمرارية قيام الفرق الرقابية المختصة بجولات مستمرة للإشراف على أسواق النفع العام التي تشمل أسواق الخضار والفاكهة والماشية والمسالخ, حيث وضعت خطة عمل ميدانية للفرق خلال إجازة عيد الأضحى تشمل الرقابة الصحية والتوعوية الإرشادية.
وأضاف أن الخطة تتضمن استيفاء الشروط الصحية والفنية التي وضعتها الوزارة لكي تصل للمستهلك بأفضل المواصفات, مؤكدًا توجيه جميع المسالخ الخاضعة لإشراف الفرع إلى تفعيل وزيادة الطاقة التشغيلية للمسالخ ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرع البيئة بتبوك يطلق خطه تشغيلية للأسواق والمسالخ بالمنطقة استعداداً لعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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