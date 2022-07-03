بدء إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين في برنامج خادم الحرمين الشريفين

وأوضح البرنامج خطوات إصدار قرار الابتعاث -في إنفوجراف نشره في حسابه بتويتر - كالتالي:
تأكيد الترشيح وذلك بعد وصول رسالة الترشيح المبدئي عبر البريد الإلكتروني، من خلال الدخول إلى بوابة طالب وقبول الطلب لتلقي تأكيد الترشيح، وأشار إلى الخدمات المتاحة للطالب المرشح هي تحديد الملف الشخصي للطالب والمرافقين، وطلب خطاب التعريف، وضمان مالي بغرض القبول.
وبالنسبة لخطوة إصدار قرار الابتعاث فيمكن الحصول على القرار رسمياً من خلال أيقونة "الراغبون بالدراسة" ثم أيقونة "إصدار قرار الابتعاث" والتأكد من دقة البيانات قبل الإرسال.
كما نوّه البرنامج بالحرص على تأكيد قبول الترشيح خلال المدة المحددة؛ حتى لا يتعرض الطلب للإلغاء آلياً.
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