منح 200 تصريح لأصحاب سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام

منحت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في وحدة شؤون السفر بوكالة الشؤون الخدمية والميدانية وتحقيق الوقاية البيئية (200) تصريح لأصحاب سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام لخدمة قاصدي وحجاج بيت الله الحرام داخل المسجد الحرام وذلك في توسعة الملك فهد وكذلك توزيع التمور في صحن المطاف والمسعى . وأفادة مدير وحدة شؤون سفر الصائمين إبراهيم الحجيلي بأنه تم منح عدد (200 )تصريح لعدد (500) سفرة وتم الإشراف على عملية ترتيب وتنظيم السفر .



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