ضبط مُقيمَيْن لعرضهما سندات هدي وأضاح بغرض الاحتيال

بدء إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين في برنامج خادم الحرمين الشريفين أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن بدء إصدار قرارات الابتعاث لعـدد من المرشّحين في أربعة مسارات، ويمكن تأكيد الترشيح... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 04 ذو الحجة 1443 هـ 04 ذو الحجة 1443 هـ

منح 200 تصريح لأصحاب سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام منحت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في وحدة شؤون السفر بوكالة الشؤون الخدمية والميدانية وتحقيق الوقاية البيئية (200) تصريح لأصحاب سفر... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 04 ذو الحجة 1443 هـ 04 ذو الحجة 1443 هـ

24 تحديا تشغل القطاع الزراعي تصدرت تقلبات الأسعار، وضعف الممارسات الإنتاجية صعوبات قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية من أصل 24 تحديات العام الماضي واجهتها وزارة... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 04 ذو الحجة 1443 هـ 04 ذو الحجة 1443 هـ

نظام معلوماتي إلكتروني في 27 مستشفى علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة بصدد الاستعانة بشركات متخصصة بتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير وتشغيل وصيانة ودعم نظام... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 04 ذو الحجة 1443 هـ 04 ذو الحجة 1443 هـ

أعمال رقابية لفسح الأغذية والأدوية بالحج تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، سير العمل في مقر «الهيئة» بمكة المكرمة، وذلك ضمن... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 03 ذو الحجة 1443 هـ 03 ذو الحجة 1443 هـ

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