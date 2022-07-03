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بدء إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين في برنامج خادم الحرمين الشريفين
أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن بدء إصدار قرارات الابتعاث لعـدد من المرشّحين في أربعة مسارات، ويمكن تأكيد الترشيح...
منح 200 تصريح لأصحاب سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام
منحت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في وحدة شؤون السفر بوكالة الشؤون الخدمية والميدانية وتحقيق الوقاية البيئية (200) تصريح لأصحاب سفر...
24 تحديا تشغل القطاع الزراعي
تصدرت تقلبات الأسعار، وضعف الممارسات الإنتاجية صعوبات قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية من أصل 24 تحديات العام الماضي واجهتها وزارة...
نظام معلوماتي إلكتروني في 27 مستشفى
علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة بصدد الاستعانة بشركات متخصصة بتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير وتشغيل وصيانة ودعم نظام...
أعمال رقابية لفسح الأغذية والأدوية بالحج
تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، سير العمل في مقر «الهيئة» بمكة المكرمة، وذلك ضمن...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مُقيمَيْن لعرضهما سندات هدي وأضاح بغرض الاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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