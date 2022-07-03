شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق فرنسي ينافس الهلال على ضم الصفقة الذهبية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل واحد من الأندية الفرنسية خلال الساعات القليلة الماضية في منافسة شرسة مع نادي الهلال السعودي للظفر بخدمات صفقة ذهبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موناكو ينافس الهلال على ضم بيلوتي

وخرجت إدارة فريق نادي تورينو الإيطالي أول أمس الجمعة لتؤكد أن بيلوتي سيرحل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت بعض المصادر الصحفية ان اللاعب على رادار حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم فريق نادي الهلال الذي لن يجد المفاوضات سهلة بفضل رغبة موناكو الفرنسي هو الآخر في الظفر بخدماته.

ولا تقتصر مفاوضات الزعيم على اندريا بيلوتي فحسب بل تضع الإدارة البرازيلي جواو بيدرو لاعب نادي كالياري الإيطالي لمعرفة الشروط المالية الخاصة بفريقه حيث تسعى الإدارة للحصول على مبلغ يتراوح بين سبعة إلى ثمانية مليون يورو للموافقة على رحيله حسب Calcio News 24.

يُذكر أن بيلوتي سبق وأن لعب مع تورينو 251 مباراة في مختلف البطولات نجح خلالهم في تسجيل 113 هدفًا فيما تمكن القناص الإيطالي من صناعة 28 هدفًا آخرين.

في الوقت الذي نجح فيه الأزرق الهلالي في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي المنصرم 2021-2022 بعد منافسة شرسة حتى الجولة الأخيرة مع الاتحاد.