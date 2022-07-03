شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / القنصلية في سيدني تحذر من أمطار غزيرة بولاية NSW والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت قنصلية المملكة في سيدني ، إنه نظرا للتحذيرات التي أطلقت في ولاية NSW تأمل القنصلية من كافة المواطنين المقيمين فيها توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية وفي حالات الطوارىء لا قدر الله يرجى الاتصال على الاتي: 0473999119

وتستمر الأمطار الغزيرة والرياح المحلية في المناطق المحيطة بحوض سيدني ونيوكاسل والساحل المركزي وسيسنوك ومايتلاند ونريث ووولونجونج وناورا وبورال كاتومبا وليثجو.