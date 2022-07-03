شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: 20 دائرة قضائية و6 كتابات عدل متنقلة لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العدل تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر عرفة، من ضمنهم دائرتين للقضايا العمالية، إضافة إلى 6 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية، وذلك في إطار استعداداتها لحج عام 1443 هـ .

وأوضحت الوزارة، أن الخدمات التي توفرها خلال موسم الحج، تأتي في سياق الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة، لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية. وأكدت الوزارة، مراعاة تغطية المشاعر المقدسة في توزيع أماكن الدوائر القضائية، مع تعزيزها بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة لتسهيل سير عملها وإنجاز القضايا المنظورة العاجلة كافة والمتعلقة بحجاج بيت الله.

وبينت أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدمات التوثيق للحجاج ولكل من يخدمهم من منسوبي القطاع الأمني والصحي وغيرهما، وكل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة، حيث سيأتي ممثل الخدمة للحاج أو منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الحج في مكان تواجدهم.

يذكر أن العمل في الدوائر المخصصة لقضايا الحرم المكي والمنطقة المحيطة به، والدائرتين المختصتين بنظر القضايا العمالية اعتباراً من بداية ذي الحجة إلى نهاية الدوام الرسمي للمحكمة المختصة، وأن يكون العمل في الدوائر في المشاعر اعتباراً من بداية ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق.