شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مستفيد يوميًا من حلقات تصحيح التلاوة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصل عدد المستفيدين في اليوم الواحد من حلقات تصحيح التلاوة الذي تنفذه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين حالياً لخدمة حجاج بيت الله الحرام الراغبين في تعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم أكثر من (400) مستفيد يوميًا.

وتعقد حلقات التحفيظ في توسعة الملك فهد -رحمه الله - على أربع فترات الفترة الأولى من الساعة (4) فجراً إلى (8) صباحاً، الفترة الثانية من الساعة (8) صباحاً إلى (12) مساء، الفترة الثالثة من الساعة (4) مساء إلى (8) مساء، الفترة الرابعة من الساعة (2) صباحاً إلى (6) صباحاً.