سمو أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة “حقُّ الله” التوعوية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – مدير‭ ‬مراجعة‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬فصل‭ ‬‮«‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬

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