تسجيلات صوتية تتضمن تهديدات لوالد نيرة أشرف.. “إنت فين يلا”

محمد بن مسعود - الدمام - رغم صدور حكم من محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه، مازالت القضية تتفاعل وتظهر فيها يوميا تطورات جديدة.

فقد كشف خالد عبد الرحمن محامي أسرة نيرة عن تسجيلات صوتية للقاتل أرسلها لوالد نيرة تتضمن تهديدات له وابنته قبل ارتكابه الجريمة البشعة.

كما بيّنت التسجيلات نية القاتل الانتقام من الفتاة التي أحبها ولكنها رفضت مبادلته مشاعره، فلاحقها وطاردها، ما دفع والدها لتقديم شكاوى ضده في مركز شرطة أول المحلة.

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وفي إحدى تلك الرسائل الصوتية قال القاتل متهكماً ومتوعداً والد الشابة القتيلة، “أنت فين يلا .. قولي مكانك فين يلا.. وأنا آجي لك”. كما حملت الرسائل تهديداً واضحاً من القاتل للفتاة وأسرتها، حيث هدد محمد عادل بلهجة واضحة والدها بدفع الثمن غاليا، قائلا “اللي عملته بنتك مش هيتنسي ليوم الدين وبيني وبينها الأيام”.

وكان رئيس النيابة قد كشف خلال المرافعة أمام القضاء جانبا من تهديدات المتهم لزميلته، حيث أكد أن المتهم اعترف بالتخطيط لقتلها قبل عام ونصف العام.

كذلك أرسل رسالة نصية قبل 3 أشهر على هاتفها الجوال يهددها فيها بالذبح، وأنه لن يترك في جسدها جزءا سليما. وقال إن القاتل اختار إرهاب الفتاة وقتلها معنويا قبل أن ينفذ جريمته، مضيفاً أن المتهم تتبع نيرة 3 مرات لتنفيذ جريمته وفشل في مرتين، لكنه نجح في الثالثة. يذكر أن الجريمة التي وقعت قبل أيام في المنصورة شكلت صدمة في الشارع المصري لفظاعتها، بعد أن طعن الشاب زميلته أمام الجامعة وعلى الملأ، ثم ذبحها . وأحيلت القضية إلى المحكمة حيث قضت بإحالة المتهم إلى المفتي تمهيدا لإعدامه.