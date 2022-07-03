«الصحة»: 503 إصابات جديدة بكورونا.. و«صفر» وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 503 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 796,771 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 907 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 779,586 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل (صفر) وفيات، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,211 حالة.

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وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 66,700,62 جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.