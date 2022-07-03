اخبار الخليج – مدير‭ ‬مراجعة‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬فصل‭ ‬‮«‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬شاركت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نينا‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬مدير‭ ‬مراجعة‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬فصل‭ ‬بعنوان‭ ‬“‭ ‬التعلم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭: ‬أين‭ ‬نحن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإصلاح‭ ‬التربوي؟”،‭ ‬ضمن‭ ‬كتاب‭ ‬“التدريس‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الوباء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية”،‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬بتحريره‭ ‬الدكتورة‭ ‬أماني‭ ‬خلف‭ ‬الغامدي،‭ ‬والصادر‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬الهولندية‭ ‬بريل‭ (‬Brill‭).‬

هذا،‭ ‬ويركز‭ ‬الفصل‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كإحدى‭ ‬تجارب‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجارب‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كتجربة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬يتناول‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬تحليلية‭ ‬حول‭ ‬التعلم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭- ‬19،‭ ‬باستخدام‭ ‬نموذج‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ .(‬ESD‭)‬

وأشارت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬تسارع‭ ‬بشكل‭ ‬بسيط،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬التعلم‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العوائق‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬معالجة،‭ ‬وتشمل‭ – ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ – ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬للتعلم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والافتقار‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تصميم‭ ‬المقررات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتتضمن‭ ‬مكونات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬التصميم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬دمج‭ ‬مهارات‭ ‬التفكير‭ ‬العليا‭ (‬HOTS‭) ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬وممارسات‭ ‬التفكير‭ ‬الناقد‭ ‬الذي‭ ‬يدمج‭ ‬تخصصات‭ ‬متعددة،‭ ‬وأطر‭ ‬مرجعية،‭ ‬ووجهات‭ ‬نظر‭ ‬مختلفة،‭ ‬وعمليات‭ ‬نقل‭ ‬المعرفة‭.‬

وقد‭ ‬اشتمل‭ ‬الفصل‭ ‬الذي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬إعداده‭ ‬الدكتورة‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬الرئيسة،‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬للتعلم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة؛‭ ‬لضمان‭ ‬دمج‭ ‬مكونات‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التعليم،‭ ‬والتعلم،‭ ‬والتقييم‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬ضمن‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬أكثر‭ ‬إبداعًا‭ ‬وابتكارًا‭ ‬في‭ ‬تنفيذهم‭ ‬للتعليم‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬واستخدام‭ ‬ميزات‭ ‬أنظمة‭ ‬التعلم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بطرائق‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إنشاء‭ ‬منصة‭ ‬وبيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬أكثر‭ ‬تفاعلية‭ ‬وجذابة‭ ‬للطلاب‭. ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬التوصيات‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬إضافة‭ ‬نهج‭ ‬الدمج‭ ‬التخصصي‭ (‬Interdisciplinarity‭)‬،‭ ‬كعنصر‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬التربوي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬ومستوى‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬