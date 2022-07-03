اخبار الخليج – مركز الجسرة للحرف يعلن عن الورش التدريبية لشهر يوليو الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد مركز الجسرة للحرف لإطلاق حزمة من الورش التدريبية في مجالات الحرف والصناعات التقليدية خلال شهر يوليو الجاري.

ويشتمل البرنامج التدريبي على ورش عمل متنوعة تهدف إلى الارتقاء بالصناعات التقليدية والحرف اليدوية في مملكة البحرين، و يشمل البرنامج التدريبي للمركز خلال الشهر الحالي على: ورشة صناعة الشموع، و ورشة أساسيات تشكيل الطين بالعجلة، و ورشة صناعة نماذج السفن الخشبية، و ورشة صناعة الدمي الشعبية، و ورشة فن الخط العربي، و ورشة أساسيات الخزف، و ورشة الفوتوشوب، و ورشة التطريز اليدوي للمبتدئين، و ورشة فن تشكيل النحاس.

ويستهل البرنامج التدريبي أولى ورشات عمله اليوم إذ يستضيف المركز ورشة صناعة الشموع المعطرة لتدريب المشاركين على مزج الزيوت العطرية لإنتاج شموع بروائح مختلفة، وتتزامن هذه الورشة مع إقامة ورشتي أساسيات الخزف وورشة الفوتوشوب التي تقام خلال الفترة من 3 حتى 5 يوليو الجاري، وتحتوي ورشة أساسيات الخزف على معلومات حول طرق التعامل مع المواد المستخدمة لصناعة الخزف وكيفية تشكيل الأواني الخزفية مع إضافة اللمسات النهائية عليها فيما تقدم ورشة الفوتوشوب طرق تصميم الأعمال الفنية باستخدام برنامج فوتوشوب بالإضافة إلى إنشاء تصميمات لصفحات المواقع الإلكترونية وكذلك الرسومات والأعمال فنيّة والتعديل على الفيديو.

ويخصص مركز الجسرة للحرف أيام السبت طوال شهر يوليو الجاري، والتي توافق أيام 9 و 16 و 23 و 30 لعقد أربع ورش عمل مختلفة كالتالي:

ورشة أساسيات تشكيل الطين بالعجلة، و ورشة صناعة نماذج السفن الخشبية، و ورشة صناعة الدمي الشعبية و ورشة فن الخط العربي.

وتركز ورشة أساسيات الطين بالعجلة على تعليم مهارات صنع الأعمال الفنية بمادة الطين، بدء من عجنه وتهيئته ثم تشكيله باستخدام عجلة الفخار وأخيراً تلوينه بالألوان الخاصة بالخزف.

وتتنوع محاور ورشة صناعة نماذج السفن الخشبية ما بين التعرف على أنواع الخشب وطرق قطعه وتنعيمه إلى جانب مهارة تقطيع ملحقات السفينة بالمنشار الدائري.

وفي ورشة صناعة الدمى الشعبية يتعرف المشاركون على أساسيات التفصيل والتخطيط واختيار الخامات المناسبة لصناعة الدمى بالإضافة إلى صناعة ملابسها وإضافة اللمسات النهائية عليها.

كما تتناول ورشة فن الخط العربي مقدمة عن تاريخ الخط العربي وأنواع الخطوط الرئيسية المستخدمة بالإضافة إلى أهمية هذا الفن. ويختتم مركز الجسرة للحرف برنامجه التدريبي لشهر يوليو مع ورشتي عمل التطريز اليدوي للمبتدئين في الأيام 18و 19 و20 يوليو الحالي وورشة فن تشكيل النحاس في 19 و20 يوليو الجاري.

ويعتزم مركز الجسرة للحرف تدشين البرنامج المخصص لعطلة الصيف والموجه لفئة الأطفال والناشئة من عمر 7 حتى 12 عاماً بعنوان «الحرفي الصغير» المقرر إقامته خلال الفترة من 4 وحتى 27 يوليو الحالي، ويتضمن برنامجه ورش عمل متنوعة وهي: ورشة سف الخوص، و ورشة الصناديق المبيتة، و ورشة النقش على الجبس، و ورشة تشكيل الطين.