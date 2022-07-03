شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى الصين يزور مركز البحوث التواصل المعرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، معالي الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، مركز البحوث التواصل المعرفي بالرياض، والتقى رئيس المركز الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد ومجموعة من الباحثين في وحدة الدراسات الصينية.

ورحب رئيس المركز بمعالي السفير، وقدّم شرحاً له مكتملاً عن المركز، وعن دوره في إعداد الدراسات ذات العلاقة بالصين وما قام به من ترجمة أعمال سعودية إلى الصينية، تم نشرها في الصين من خلال دار الأنتركونتننتال وبعض الجامعات الصينية.

كما عرّف بوحدة الدراسات الصينية التي تضم نخبة من الباحثين السعوديين المتخصصين في الشأن الصيني من خريجي الجامعات الصينية.

وجرى التركيز في اللقاء في أهمية العلاقات السعودية الصينية، ودور مراكز الفكر في متابعتها وتطويرها، ودور السفارة السعودية في الصين في تعميق هذه العلاقات وتطويرها بما يعود بالفائدة على البلدين، وفي الختام توجه رئيس المركز بالشكر الجزيل إلى معالي السفير على تفضله بهذه الزيارة.