حساب المواطن يوصي بالإفصاح عن دخل التأمينات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية الإفصاح عن قيمة الدخل المسجل لدى التأمينات الاجتماعية ضمن الدخل المفصح عنه حتى لا يتوقف الدعم.

تأثر الدعم بالتسجيل في التأمينات

جاء ذلك خلال رد “خدمة المستفيدين” على سؤال أحد المواطنين بشأن تأثير التسجيل في التأمينات الاجتماعية على مبلغ دعم حساب المواطن.

وقالت الخدمة على حسابها بموقع “تويتر”: “في حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن”.

وأضافت أنه بعد ذلك سيتم دراسة استحقاق المواطن للدعم مرة أخرى، وفي حال كان مستحقًا سيتم صرف الدعم له.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.