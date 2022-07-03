شركة الاتصالات السعودية توفر وظائف شاغرة .. الشروط ورابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تعلن شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة ، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسميات الوظيفية 1.رئيس فريق تحقيقات المناطق. المؤهلات والخبرات : الدرجة العلمية : بكالوريوس. أخبار قد تهمك التخصص : قانون. سنوات الخبرة : 5-6 سنوات. مستوي اللغة الإنجليزية : متقدم. 2.كبير محللي إدارة الأداء للتنفيذيين. المؤهلات والخبرات : الدرجة العلمية : بكالورويس التخصص : ادارة اعمال، موارد بشرية. سنوات الخبرة : 2-4 سنوات. مستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة. للتقديم : اضغط هنا

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