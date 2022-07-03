محمد بن مسعود - الدمام - ألقت قوات الأمن بمحافظة بيش بجازان، القبض على شخص لتكسيره شاشة صراف آلي. وفي التفاصيل ووفق “الأمن العام”، ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة بيش القبض على مواطن قام بتكسير شاشة صراف آلي. وأوضح حساب الأمن العام، أنه تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن ببيش قام بتكسير شاشة صراف آلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.