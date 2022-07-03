هل يحق للمؤجر أخذ نسخة من مفتاح الشقة السكنية بعد تأجيرها؟ .. إيجار يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
كشفت شبكة «إيجار» أنه لا يحق للمؤجر أخذ نسخة من المفتاح الشقة السكنية بعد تأجيرها، وفي حال وجود خلاف يمكن التوجه للجهات القضائية حسب الاختصاص.
جاء ذلك رداً على استفسار مواطن قال فيه : ” انا استأجرت شقة و بعد موافقة جميع الأطراف على العقد لمن جيت استلم مفاتيح الشقة قال لي المكتب الوسيط ان مالك الشقة بيحتفظ بأحد نسخ المفاتيح. هل هذا الشيء ينفع؟ مو من حقي كمستأجر ان يكون معي جميع نسخ المفاتيح لمسكني؟ “.
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