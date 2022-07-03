اخبار دوليه – ‮«‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بها‭ ‬أحد‮»‬‭..‬ غواصة‭ ‬روسية‭ ‬تثير‭ ‬مخاوف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬خضم‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ترسل‭ ‬روسيا‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬رسائل‭ ‬تهديد‭ ‬وتلويح‭ ‬بقوتها‭ ‬العسكرية‭ ‬عبر‭ ‬اختبار‭ ‬أسلحة‭ ‬جديدة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬غواصة‭ ‬نووية‭ ‬صاروخية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهتها‭ ‬وتثير‭ ‬مخاوف‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية،‭ ‬وفق‭ ‬الخبراء‭ ‬العسكريين‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬“تاس”‭ ‬الروسية،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬الخبراء‭ ‬الروس‭ ‬باشروا‭ ‬باختبار‭ ‬الغواصة‭ ‬النووية‭ ‬“كراسنويارسك”‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬“ياسين‭-‬إم”،‭ ‬واتجهت‭ ‬نحو‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬لتخضع‭ ‬لاختبارات‭ ‬الحركة‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬“سيتم‭ ‬تفقد‭ ‬جاهزية‭ ‬المعدات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الغواصة‭ ‬خلال‭ ‬الاختبارات،‭ ‬كما‭ ‬سيتحقق‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬كراسنويارسك‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬والمناورة‭ ‬في‭ ‬الماء،‭ ‬وسيتأكدون‭ ‬من‭ ‬مطابقتها‭ ‬للمواصفات‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬مشروع‭ ‬تصميمها”‭.‬

والغواصة‭ ‬“K-571”‭ ‬كراسنويارسك‭ ‬الملقبة‭ ‬بـ”الخرساء”،‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تصدر‭ ‬أي‭ ‬ضجيج‭ ‬أثناء‭ ‬عملها‭ ‬وتتمتع‭ ‬بقدرة‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬التخفي،‭ ‬بدأ‭ ‬تطويرها‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬“سيفماش”‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المشروع‭ ‬الحكومي‭ ‬الروسي‭ ‬“885М”‭.‬

غواصة‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع

تم‭ ‬إطلاق‭ ‬“كرسنويارسك”‭ ‬النووية‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع‭ ‬وإنزالها‭ ‬إلى‭ ‬المياه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بناؤها‭ ‬وفقًا‭ ‬لتصميم‭ ‬“Yasen-M”‭ ‬في‭ ‬سيفيرودفينسك‭.‬

ووفق‭ ‬تقارير‭ ‬روسية،‭ ‬تعدّ‭ ‬الغواصة‭ ‬متعددة‭ ‬المهام،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬مدينة‭ ‬كراسنويارسك‭ ‬الروسية،‭ ‬ثاني‭ ‬غواصة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ (‬إم‭-‬885‭) ‬وتعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية‭.‬

وهناك‭ ‬8‭ ‬غواصات‭ ‬نووية‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬“ياسن‭ ‬إم”‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء،‭ ‬أطلقت‭ ‬عليها‭ ‬أسماء‭ ‬مدن‭ ‬روسية‭ ‬هي‭: ‬أرخانغيلسك‭ ‬وبيرم‭ ‬وأوليانوفسك‭ ‬وفلاديفوستوك‭ ‬وفورونيج،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬غواصة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الفئة‭ ‬وتحمل‭ ‬اسم‭ ‬“قازان”‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2021‭.‬

ومثل‭ ‬باقي‭ ‬غواصات‭ ‬“ياسن‭-‬إم”‭ ‬المطورة،‭ ‬تتزود‭ ‬الغواصة‭ ‬النووية‭ ‬الجديدة‭ ‬بمنصة‭ ‬صواريخ‭ ‬“تسيركون”‭ ‬المضادة‭ ‬للمركبات‭ ‬البحرية‭ ‬والسفن،‭ ‬وصواريخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬“كاليبر”‭ ‬و”أونيكس”،‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬مزودة‭ ‬أيضا‭ ‬بمنصات‭ ‬إطلاق‭ ‬طوربيدات‭ ‬عيار‭ ‬533‭ ‬ملم‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬الغواصة‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬أيضا‭ ‬صواريخ‭ ‬“خا‭ – ‬35”،‭ ‬كما‭ ‬ستحل‭ ‬صواريخ‭ ‬“تسيركون”‭ ‬فرط‭ ‬الصوتية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬سرعتها‭ ‬10000‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬محل‭ ‬صواريخ‭ ‬“أونيكس”‭ ‬المجنحة‭.‬

كما‭ ‬تستطيع‭ ‬إزاحة‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬تعادل‭ ‬13800‭ ‬طن،‭ ‬كما‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الغوص‭ ‬إلى‭ ‬600م‭ ‬تحت‭ ‬قاع‭ ‬البحر‭ ‬بسرعة‭ ‬30‭ ‬عقدة‭ ‬بحرية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هياكلها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬تصاميم‭ ‬ومواد‭ ‬خاصة‭ ‬تجعلها‭ ‬تصدر‭ ‬أقل‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الضوضاء‭ ‬عند‭ ‬الحركة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يساعدها‭ ‬على‭ ‬التخفي‭ ‬عن‭ ‬السفن‭ ‬والغواصات‭ ‬المعادية‭.‬

والغواصة‭ ‬مزودة‭ ‬بأحدث‭ ‬المعدات،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إدخالها‭ ‬على‭ ‬غواصات‭ ‬“ياسن‭-‬إم”‭ ‬مرتبطة‭ ‬بقاعدة‭ ‬عناصر‭ ‬مجمعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬التقنية‭ ‬اللاسلكية،‭ ‬والمعدات‭ ‬والمواد‭ ‬الحديثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحسينات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالهيكل‭ ‬الخارجي‭.‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬“بيزنس‭ ‬إنسايدر”‭ ‬البريطاني‭ ‬أن‭ ‬الغواصة‭ ‬مزودة‭ ‬بأنظمة‭ ‬جديدة‭ ‬للتحكم‭ ‬والسيطرة،‭ ‬ومجمعات‭ ‬استشعار،‭ ‬وتقنية‭ ‬حديثة‭ ‬لقمع‭ ‬الضوضاء‭ ‬وحتى‭ ‬مفاعل‭ ‬نووي‭ ‬أكثر‭ ‬هدوءًا،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬منصات‭ ‬صاروخية‭ ‬هائلة‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭.‬

ويضيف‭ ‬أنها‭ ‬“مجهزة‭ ‬بأسلحة‭ ‬تقليدية‭ ‬حديثة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬الأهداف‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التخفي‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬تقريبًا‭ ‬في‭ ‬المحيط،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬خطر‭ ‬هذه‭ ‬الغواصات،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تسمح‭ ‬لروسيا‭ ‬بشن‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة”‭.‬

مخاوف‭ ‬أميركية

من‭ ‬جهتها،‭ ‬كشفت‭ ‬مجلة‭ ‬“ناشيونال‭ ‬إنترست”‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬“القوات‭ ‬البحرية‭ ‬بالجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬غواصة‭ ‬“سيفيرودفينسك”‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬عام‭ ‬2018”‭.‬

وتابعت‭: ‬“عقب‭ ‬ذلك،‭ ‬طلب‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬البنتاغون‭ ‬للغواصات‭ ‬الأميرال‭ ‬ديف‭ ‬جونسون،‭ ‬إحضار‭ ‬النموذج‭ ‬المصغر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الغواصة‭ ‬إلى‭ ‬مكتبه‭ ‬ليكون‭ ‬أمام‭ ‬عينيه‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تواجهه‭ ‬الغواصات‭ ‬الأميركية”،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غواصة‭ ‬“سيفيرودفينسك”‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬العدو‭ ‬المحتمل‭.‬

والأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬في‭ ‬الغواصة‭ ‬الحربية،‭ ‬وفق‭ ‬المجلة‭ ‬الأميركية،‭ ‬هو‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التخفي،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬الأولى‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬الصواريخ‭ ‬فرط‭ ‬الصوتية‭ ‬التي‭ ‬تعادل‭ ‬سرعتها‭ ‬أضعاف‭ ‬سرعة‭ ‬الصوت،‭ ‬ويقودها‭ ‬طاقم‭ ‬مكوّن‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬بسبب‭ ‬ميكنة‭ ‬عملياتها‭ ‬العديدة‭.‬

ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬فلاديمير‭ ‬إيغور‭ ‬إن‭ ‬“سيفيرودفينسك‭ ‬هي‭ ‬الغواصة‭ ‬الوحيدة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬“ياسن‭- ‬إم”‭ ‬حاليًّا،‭ ‬ولن‭ ‬يظهر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬من‭ ‬الغواصات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬لأن‭ ‬روسيا‭ ‬تقوم‭ ‬بتصنيع‭ ‬الغواصات‭ ‬الأكثر‭ ‬تطورًا‭ ‬من‭ ‬“ياسن‭ ‬إم”،‭ ‬ومنها‭ ‬“قازان”‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأقل‭ ‬ضجيجًا‭ ‬والأقدر‭ ‬على‭ ‬التخفي”‭.‬

ويضيف‭ ‬لموقع‭ ‬“سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية”‭ ‬أنها‭ ‬“غواصة‭ ‬مدمرة‭ ‬تم‭ ‬تعزيزها‭ ‬بصواريخ‭ ‬الفرط‭ ‬صوتية‭ ‬وبها‭ ‬ترسانة‭ ‬أسلحة‭ ‬موثوقة‭ ‬تستطيع‭ ‬ضرب‭ ‬الأهداف‭ ‬بكل‭ ‬دقة،‭ ‬وفي‭ ‬المجمل‭ ‬فهي‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للبحرية‭ ‬الروسية”‭.‬