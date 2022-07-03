اخبار دوليه – هجمات‭ ‬مكثفة‭ ‬شرقي‭ ‬أوكرانيا‭.. ‬وكييف‭ ‬ترد‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬كثفت‭ ‬هجماتها‭ ‬وتحركاتها‭ ‬العسكرية‭ ‬شرقي‭ ‬البلاد‭ ‬بالإضافة‭ ‬لضربات،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أكد‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭ ‬مقتل‭ ‬3‭ ‬أشخاص‭ ‬انفجارات‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنها‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬أوكراني‭.‬

وأوضحت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬صدت‭ ‬هجمات‭ ‬روسية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬خاركيف‭ ‬وسلوفينسك‭ ‬شرقي‭ ‬البلاد‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬المواقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ليسيشانسك،‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لوغانسك‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬شنت‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬إيفانيفكا‭ ‬وخيرسون،‭ ‬كما‭ ‬وجهت‭ ‬ضربات‭ ‬صاروخية‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬ميكولايف،‭ ‬وهذه‭ ‬المناطق‭ ‬كلها‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬جنوبي‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وفي‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ميليتوبول،‭ ‬جنوبي‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬بلاده‭ ‬قصفت‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدينة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬صاروخا‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭ ‬فياتيسلاف‭ ‬جلادكوف،‭ ‬أن‭ ‬3‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا،‭ ‬ولحقت‭ ‬أضرار‭ ‬بعشرات‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيلورود‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬عدة‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

وقال‭ ‬جلادكوف‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬“تلغرام”‭ ‬إن‭ ‬11‭ ‬بناية‭ ‬سكنية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬و39‭ ‬منزلا‭ ‬خاصا‭ ‬لحقت‭ ‬بهم‭ ‬أضرار‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬دمار‭ ‬5‭ ‬منازل‭ ‬بالكامل،‭ ‬وفق‭ ‬“رويترز”‭.‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬بيلغورود‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬40‭ ‬كيلومترا‭ ‬تقريبا‭ ‬شمالي‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وهي‭ ‬المركز‭ ‬الإداريل‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭.‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجوم،‭ ‬لكن‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تقف‭ ‬وراءه‭.‬

والتزمت‭ ‬كييف‭ ‬الصمت‭ ‬إزاء‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬الروسي‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬أهداف‭ ‬داخل‭ ‬العمق‭ ‬الروسي‭. ‬