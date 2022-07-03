اخبار الخليج – جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬يهنئ‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بذكرى‭ ‬الاستقلال

محمد بن مسعود - الدمام - بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده‭.‬ وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬ مشيداً‭ ‬جلالته‭ ‬رعاه‭ ‬الله‭ ‬بمستوى‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬وتصاعد‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

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