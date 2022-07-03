17‭ ‬دولة‭ ‬تتخلف‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬ديونها‭.. ‬بلدان‭ ‬عربيان‭ ‬في‭ ‬القائمة

محمد بن مسعود - الدمام - خفضت‭ ‬وكالة‭ ‬“فيتش”‭ ‬للتصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬توقعاتها‭ ‬بشأن‭ ‬الديون‭ ‬السيادية،‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الاقتراض‭ ‬العالمية‭ ‬واحتمال‭ ‬حدوث‭ ‬موجة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬التخلف‭ ‬عن‭ ‬السداد‭.‬

وأكدت‭ ‬وكالة‭ ‬“فيتش”،‭ ‬التي‭ ‬تراقب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة،‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تؤجج‭ ‬مشاكل‭ ‬مثل‭ ‬ارتفاع‭ ‬التضخم‭ ‬واضطرابات‭ ‬التجارة‭ ‬وضعف‭ ‬الاقتصادات،‭ ‬وهي‭ ‬مشكلات‭ ‬تضر‭ ‬الآن‭ ‬بظروف‭ ‬الائتمان‭ ‬السيادي‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التصنيفات‭ ‬السيادية‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فيتش،‭ ‬جيمس‭ ‬ماكورماك،‭ ‬“ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تكاليف‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬الحكومي”،‭ ‬مقلصا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭ ‬بشأن‭ ‬القطاع‭ ‬السيادي‭ ‬إلى‭ ‬“محايد”‭ ‬من‭ ‬“يتحسن”‭.‬

وبدأ‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬يزيد‭ ‬عدد‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬خفضا‭ ‬في‭ ‬تصنيفاتها‭ ‬الائتمانية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الضغوط‭.‬

‭ ‬ومعظم‭ ‬الحكومات‭ ‬التي‭ ‬تغطيها‭ ‬وكالة‭ ‬“فيتش”‭ ‬إما‭ ‬جلبت‭ ‬إعانات‭ ‬أو‭ ‬طبقت‭ ‬تخفيضات‭ ‬ضريبية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬ارتفاع‭ ‬التضخم‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬كلفته‭.‬

وقال‭ ‬مكورماك‭ ‬“بينما‭ ‬يمكن‭ ‬استيعاب‭ ‬التدهور‭ ‬المالي‭ ‬المعتدل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأثيرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬للتضخم‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬الدين‭ ‬الحكومي،‭ ‬فإن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الآثار‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬المنخفضة،‭ ‬وهذا‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مؤكدا”‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬سيستفيد‭ ‬فيه‭ ‬مصدرو‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬فإن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتعين‭ ‬عليهم‭ ‬استيراد‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬أو‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬سيعانون‭.‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬المتخلفة‭ ‬عن‭ ‬السداد‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬عائدات‭ ‬سنداتها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك‭ ‬17‭ ‬بلدا‭ ‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭.‬

وهذه‭ ‬الدول‭ ‬هي‭ ‬باكستان‭ ‬وسريلانكا‭ ‬وزامبيا‭ ‬ولبنان‭ ‬وتونس‭ ‬وغانا‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬وطاجكستان‭ ‬والسلفادور‭ ‬وسورينام‭ ‬والإكوادور‭ ‬وبليز‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وروسيا‭ ‬وبيلاروسيا‭ ‬وفنزويلا‭.‬