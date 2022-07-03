شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين: 200 تصريح لأصحاب سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في وحدة شؤون السفر بوكالة الشؤون الخدمية والميدانية وتحقيق الوقاية البيئية (200) تصريح لأصحاب سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام لخدمة قاصدي وحجاج بيت الله الحرام داخل المسجد الحرام وذلك في توسعة الملك فهد وكذلك توزيع التمور في صحن المطاف والمسعى.

وأفاد مدير وحدة شؤون سفر الصائمين إبراهيم الحجيلي بأنه تم منح عدد (200)تصريح لعدد (500) سفرة وتم الإشراف على عملية ترتيب وتنظيم السفر.