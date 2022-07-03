علماء: علاج شائع للسرطان يمكن أن يؤثر على فيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تمكن فريق من علماء الولايات المتحدة والصين وسويسرا، من اكتشاف دواء شائع الاستخدام في علاج السرطان، قادر على التأثير في الفيروس كورونا وفيروسات أخرى.

وأوضح الفريق الدولي أن عقار apratoxin S4 المضاد للسرطان، الذي يعمل مع البروتينات البشرية يمنع تكاثر العديد من الفيروسات بما فيها SARS-CoV-2 وفيروس الإنفلونزا، وذلك بحسب ما نشرته مجلة ACS Infectious Diseases. وأظهر العقار فعالية عالية ضد فيروس الإنفلونزا А، وضد حمى زيكا وفيروس غرب النيل وحمى الضنك. وهذا الدواء لا يمنع دخول الفيروس التاجي المستجد إلى الجسم، ولكنه يقلل من كمية بروتين (S) ويخفض من تكاثر الحمض النووي الريبي الفيروسي. وأشارت نتائج اختبار هذا الدواء على خلايا القردة والبشر الذين أصيبوا بكورونا، إلى أنه يقلل من الخلايا المصابة بفعالية أعلى من الأدوية الأخرى المضادة للفيروسات.

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