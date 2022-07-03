وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بثلاث مدن بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشفت الهيئة الملكية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توافر وظائف أكاديمية وتدريبية وإدارية وهندسية بعدة مدن بالمملكة “الجبيل، ينبع، جازان”. وتشمل الوظائف وفي ينبع: 1- أستاذ مساعد هندسة وعلوم الحاسب. 2- أستاذ مساعد إدارة أعمال. 3- أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية. أخبار قد تهمك 4- محاضر محاسبة. 5- محاضر علوم وهندسة الحاسب. 6- محاضر إدارة سلاسل الإمدادات. 7- محاضر هندسة كيميائية. 8- محاضر رياضيات. 9- محاضر إدارة أعمال. 10- محاضر فيزياء. 11- محاضر نظم المعلومات الإدارية. 12- مدرب رياضيات. 13- مدرب فيزياء. 14- مدرب هندسة تصنيع.. 15- مدرب نظم التحكم والقياس. 16- مدرب هندسة كهربائية. 17- مدرب علوم حاسب. 18- مدرب هندسة حاسب آلي. 19- مدرب هندسة كيميائية. 20- مدرب محاسبة. 21- مدرب هندسة ميكانيكية. 22- مدرب كيمياء. 23- أخصائي عقود. 24- أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة. 25- أخصائي تطوير الخدمات اللوجستية. وفي جازان: 1- أخصائي إدارة عقود. 2- مهندس أخصائي مرافق. 3- مهندس خدمات بيئية. 4- محلل تراخيص. وفي الجبيل: 1- أستاذ مساعد هندسه مدنية. 2- أستاذ مساعد محاسبة. وأوضحت أن التقديم بدأ يوم السبت بتاريخ 1443/12/03هـ الموافق 2022/07/02م. من هنا

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