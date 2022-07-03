شاهد.. أول تعليق من “مسؤول” بمطار الملك خالد الدولي حول سبب تكدس الركاب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل في مطار الملك خالد الدولي محمد الشمري سبب تكدس الركاب والازدحام الذي حدث في المطار.

وأوضح خلال لقاء له مع قناة “الإخبارية” : أن ” الزحام كان بسبب طول إجراءات تسجيل الركاب المسافرين إثر التعافي من جائحة كورونا والمتطلبات الصحية المختلفة للجهات التي يريد الركاب السفر إليها”.

وحول أبزر الحلول التي تم اتخاذها لفك حالة الازدحام وعودة الأوضاع إلى طبيعتها في مطار الملك خالد قال الشمري: “عملنا مع جميع شركائنا في المطار سواء الخطوط أو مشغل الطيران أو الشركاء بالتشغيل لتسريع إجراءات السفر وهذا ساهم بشكل كبير في تخفيف الزحام”.

وتابع: “قمنا بافتتاح كونترات إضافية تمكنا من التعامل مع المسافرين بشكل أسرع بالتعاون مع خطوط الطيران وتم تجهيز القنوات الإلكترونية لتسجيل الركاب إلكترونيا قبل وصولهم إلى المطار”.

واختتم حديثه قائلا: “يجب على المسافرين الحضور إلى المطار بوقت كافي حيث يحضرون قبل موعد الرحلة الدولية ب3 ساعات والرحلة الداخلية بـ ساعتين “.