قائد مركبة متهور يقطع إشارة المرور بـ”الخرج”.. و”المرور” يتفاعل (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام قائد مركبة بقطع الإشارة بمحافظة الخرج معرضاً حياته والآخرين للخطر.

وقال أحد المغردين : “محافظة الخرج مقابل إسكان المصانع، يقطع الإشارة علنياً ضارب بسلامة الناس عرض الحائط، ومن جانبها تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ، موضحة أنه سيتم التواصل معه.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالقواعد وأنظمة المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية.