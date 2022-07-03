محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام قائد مركبة بقطع الإشارة بمحافظة الخرج معرضاً حياته والآخرين للخطر.
وقال أحد المغردين : “محافظة الخرج مقابل إسكان المصانع، يقطع الإشارة علنياً ضارب بسلامة الناس عرض الحائط، ومن جانبها تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ، موضحة أنه سيتم التواصل معه.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالقواعد وأنظمة المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر قائد مركبة متهور يقطع إشارة المرور بـ”الخرج”.. و”المرور” يتفاعل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.