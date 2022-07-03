اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس مغبر أحياناً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى مغبرا أحياناً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً وتقل سرعتها من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.

وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 10%.