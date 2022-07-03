توضيح من “حساب المواطن”بشأن مدى تأثير نوع السكن على الدعم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
أوضح برنامج حساب المواطن، مدى تأثير نوع وحالة السكن على الدعم المالي المقدم إلى المستفيدين.
وأكد البرنامج في رده على استفسار أحد المستفيدين على موقع “تويتر”، أن نوع وحالة السكن لا يؤثران على الدعم.
وأشار “حساب المواطن” إلى أنه يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمارهم، لافتاُ إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق، من خلال حاسبة الدعم التقديرية.
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