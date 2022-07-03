تجمع مكة المكرمة الصحي يوقع إتفاقية لإنشاء عيادة أسنان متنقلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-مكة

وقع تجمع مكة المكرمة الصحي اليوم إتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الطبية المتخصصة بتقديم خدمات طب الاسنان لإنشاء عيادة أسنان متنقلة تتمركز في منطقة مستشفى طوارئ الحرم وذلك لتقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام بالمجان خلال فترة موسم حج هذا العام ١٤٤٣.

وتأتي أهمية مشروع الاتفاقية وموقعها بالمنطقة المركزية للحرم نظراً لمحدودية تقديم خدمات الرعاية الطبية للأسنان في بعض منشئات التجمع الصحي وكذلك عدم توفرها في المنطقة المركزية للحرم مما يضطر الحجاج في حال الاحتياج للخدمة التوجه لمناطق خارج منطقة الحرم مما يكبدهم عناء التنقل وصعوبة الحصول على الخدمة، ومن هذا المنطلق قام التجمع الصحي بوضع فكرة الاتفاقية والسعي لتنفيذها مواكبةً لأهداف وزارة الصحة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول اليها والرفع من كفاءة تقديمها لضيوف وزوار بيت الله الحرام.

وتشمل العيادة المتنقلة لخدمات الرعاية الصحية للأسنان عدد ٣٢ متخصصاً من الكوادر الطبية والتشغيلية مزودة بكافة الامكانيات الحديثة على مدار الساعة لكامل أيام موسم الحج مستهدفة المستفيدين للخدمة من الحجاج فقط وبالمجان، كما سيناقش التجمع الصحي بعد إنقضاء موسم الحج وقياس مدى جدوى وفعالية العيادة المتنقلة مع الشركة المتخصصة عن إمكانية الفرص المتاحة لتوسيع نطاق عملها وتسهيل وصول الخدمة لمرضى التجمع الصحي.

وأو ضح الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي بالإنابة الدكتور حاتم بن احمد العمري بأن مناسك الحج والعمرة تمثلان أحد غايات التجمع الصحي في تحسين وتجويد تجربة المريض من خلال تحسين الخدمات الصحية وسلامة الحجاج وزوار بيت الله الحرام وتمكين التجمع الصحي من تقديم خدمات نوعية وجديدة للمرضى من الحجاج من خلال مد جسور التعاون والتكامل المشترك مع القطاع الخاص والاستفادة المثلى في جلب الامكانيات والقدرات والخبرات لسد الثغرات في تقديم الخدمات الصحية.