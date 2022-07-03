شؤون الحرمين تعزز أعداد المترجمين لترجمة المسائل الشرعية على مدار الساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

عززت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة، أعداد المترجمين ب (14) مترجما، ليصبح العدد الإجمالي (27) مترجماً، وذلك لترجمة المسائل الشرعية على مدار الساعة.

وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي بن مبيريك السلمي، أن المترجمين الذين تم اختيارهم بعناية هم أصحاب شهادات عليا ولديهم لغات متنوعه، ومن ضمن هذه اللغات هي:( الإنجليزية – والتركية – والأوردية – والفارسية – والفرنسية – والأسبانية – والملايوية – والبنغالية – والاندونيسية – والتاميلية -و المالية – والبشتو – والهوسا )، بالإضافة إلى اللغة العربية لتصبح (14) لغة، حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك عبر برنامج (نرشدكم بلغتكم) لترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وأيضاً عبر الهواتف المجانية، وكذلك الروبوت التوجيهي.

وأضاف أن هناك عدة مبادرات خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ، كمبادرة (توعية الحاج بلغته)، وهي تهدف لتعريف الحاج بطريقة نسك الحج مع تزويدهم بالكتيبات التي تتعلق بالحج، بالإضافة إلى مبادرة (إشراقات نبوية) وهي تهدف إلى ترجمة الأحاديث النبوية، والرسائل التوعوية المتعلقة بموسم الحج، لتصممها عبر منشورات، ونشرها في منصة (تويتر) الخاص بالرئاسة لمستفيدي مواقع التواصل الاجتماعي.