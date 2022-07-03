محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.