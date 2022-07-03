أمانة الطائف تطلق مبادرة محكم لضبط تسرب لحوم الاضاخي من المشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
اطلقت أمانة محافظة الطائف مبادرة مُحْكم لمنع تسرب أي لحوم من المشاعر المقدسة وذلك ضمن تكثيف الحملات ونقاط التفتيش على مداخل المحافظة .
واوضح امين الطائف الدكتور احمد القثامي أن الأمانة تنفذ خطة رقابية موسمية تشمل دعم جهود الرقابة الميدانية، وتعزيز نقاط التفتيش بمراقبي الأمانة لمنع أي تسرب للحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى المطاعم والمطابخ، خاصة ، مع تطبيق لائحة العقوبات البلدية على المخالفين.
ولازالت فرق الرقابة الميدانية للأمانة تقوم بجولات رقابية مكثفة على مداخل المدينة عبر مداخل الهدا، السيل الكبير، السيل الصغير، الشفا، حيث تستمر أعمال الرقابة الصحية والمتابعة طوال الفترة المقبلة من الموسم، لضبط واحتواء أي عملية تهريب لحوم الأضاحي إلى المحافظة، وزيادة الرقابة على المطاعم والمطابخ للتأكد من عدم تسرب أي لحوم فاسدة إليها حفاظاً على صحة المستهلك.
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