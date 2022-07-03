محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : شركة النفط اليمنية تصدر بياناً هاماً بشأن تسعيرة الوقود الجديدة في صنعاء وبقية المحافظات

أصدر المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بصنعاء، توضيحاً هاماً بخصوص نقص مادة الديزل وإنعدامها في معظم محطات الوقود والتي يحتجز التحالف سفنها في عرض البحر.

واشار المتوكل إلى أن خلال الأيام القليلة الماضية شهدت إرتفاعاً في السعر بواقع 2500 ريال ليصل إلى 17,500 ريالاً للدبة سعة 20 لتر، بعد أن كان يباع بسعر 15 ألف ريال.

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وأكد المتحدث الرسمي عصام المتوكل، في بيان مقتضب مساء اليوم السبت، أن التحالف لا يزال يمارس سياسة التقطير والمزاجية في إدخال سفن الوقود رغم الهدنة المعلنة.

وأوضح المتوكل، أن التحالف يفرج عن سفن البنزين، وفي الوقت نفسه يحتجز سفن “الديزل” التي تحتاجها أهم القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي.

وحمل متحدث شركة النفط اليمنية، التحالف والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن شحة مادة الديزل التي يعاني منها الشعب اليمني اليوم.

موقع “اليمن السعيد” يعيد لكم نشر أسعار المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمحافظات الجنوبية ليوم السبت الموافق 02 يوليو 2022م.

_الاسعار في صنعاء

البنزين (مستورد) = 12,800 ريال (20 لتر)

الديزل (مستورد) = 17,500 ريال (20 لتر)

_الاسعار في عدن

البنزين (مستورد) = 26,000 ريال (20 لتر)

الديزل (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)

_الاسعار في مأرب

البنزين (محلي) = 3,800 ريال (20 لتر)

البنزين (تجاري) = 22,000 ريال (20 لتر)

الديزل (تجاري) = 24,000 ريال (20 لتر)

_الاسعار في تعز

البنزين (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)

الديزل (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)

_الاسعار في حضرموت المكلا

البنزين (مستورد) = 23,000 ريال (20 لتر)

الديزل (مستورد) = 28,400 ريال (20 لتر)

_الاسعار في سيئون

البنزين (مستورد) = 23,000 ريال (20 لتر)

الديزل (مستورد) = 28,400 ريال (20 لتر)