هجوم عنيف من قبل الحوثيين على قوات العمالقة

محمد بن مسعود - الدمام - تشن جماعة الحوثي الليلة هجمات عنيفة على محافظة مأرب وقالت مصادر انه تدور الآن معارك عنيفة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثي في حريب ‎مأرب جنوب المحافظة تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : واكد المصدر ان جماعة الحوثي قامت باختراق للهدنة وشنها هجوماً على مواقع التابعة للشرعية

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