24 تحديا تشغل القطاع الزراعي - #عاجل

تصدرت تقلبات الأسعار، وضعف الممارسات الإنتاجية صعوبات قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية من أصل 24 تحديات العام الماضي واجهتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، في وقت تمثلت أبرز الصعوبات في: عدم وجود حوكمة وأطر عمل لتنظيم أعمال الموائمة بين أهداف الرؤية وأهداف الاستراتيجيات القطاعية للوزارة، ونقص البرامج التطويرية والتحفيزية للموظفين، والحاجة إلى المزيد من الكوادر المتخصصة.

دواجن ولجوم

بلغت تحديات الثروة الحيوانية 12 تحديًا في لحوم الدواجن، واللحوم الحمراء، والحليب، واشتملت تحديات لحوم الدواجن على محدودية مصادر التوريد للدجاج المستورد، وانخفاض التنافسية، وضعف الممارسات الإنتاجية والتسويقية، وتمثلت تحديات اللحوم الحمراء في: تجزؤ القطاع، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وضعف الممارسات الإنتاجية والتسويقية، وتحديات الحليب على ارتفاع التكاليف، وانخفاض الاستهلاك الفردي للحليب الطازج، وتجاوز القدرة الإنتاجية للحليب الطازج حدود الطلب، وتحديات البيض على موسمية الطلب، وارتفاع أسعار الأعلاف، وضعف الممارسات الإنتاجية والتسويقية.

تحديات نباتية

بلغت تحديات الثروة النباتية 12 تحديًا في الحبوب، والخضروات والفواكه، والأعلاف الخضراء، والتمور، واشتملت تحديات الحبوب على تقلبات الأسعار، ونسب عالية من الهدر في استهلاك الشعير، ومحدودية كميات الشعير المتاحة للاستيراد، وتمثلت تحديات الخضروات والفواكه في: تقلبات الأسعار ونقص في مرافق التبريد، وصعوبات التسويق، وتحديات الأعلاف الخضراء على استهلاك مكثف للمياه، ومحدودية إمكانات الاستيراد، وضعف الخدمات اللوجستية، وتحديات التمور على آفة السوسة الحمراء، وضعف إيرادات الصادرات، والافتقار لوحدات التخزين.

مقترحات تحسينية

وضعت الوزارة 11 مقترحًا تحسينيًا ممثلًا عنا في: تطوير واعتماد حوكمة ومنهجية للموائمة، ولتوحيد منهجية التخطيط لتيسير الموائمة، ووضع برامج تطوير وتحفيز للموظفين، وتوفير الميزانيات المناسبة، وتطوير منظومة إدارة المشاريع، وتطوير منظومة قياس الأداء المؤسسي، وتوفير رخص برامج مساحية، وتأهيل مكاتب للاستشارات الهندسية، والسعي إلى استقطاب القدرات والكفاءات من السوق المحلية والعالمية، والتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ووزارة المالية بتوفير البيانات المطلوبة، وتخصيص مبادرات لدعم مستهدفات التحول الرقمي، وعمل مؤتمرات وندوات على مستوى وطني للاستفادة من التجارب.

تحديات الثروة الحيوانية

محدودية مصادر التوريد للدجاج المستورد

انخفاض التنافسية

ضعف الممارسات الإنتاجية والتسويقية

تجزؤ القطاع

ارتفاع تكلفة الإنتاج

ارتفاع التكاليف

انخفاض الاستهلاك الفردي

تجاوز القدرة الإنتاجية للحليب

موسمية الطلب

ارتفاع أسعار الأعلاف

التحديات النباتية

تقلبات الأسعار

هدر استهلاك الشعير

محدودية كميات الاستيراد

صعوبات التسويق

استهلاك مكثف للمياه

ضعف الخدمات اللوجستية

آفة السوسة الحمراء

ضعف إيرادات الصادرات

الافتقار لوحدات التخزين