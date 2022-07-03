شكرا لقرائتكم خبر عن 43 ألف هدية للحجيج بمطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 45 ألف وجبة جافة لضيوف الرحمن منذ بداية توافدهم على صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز، وما يزيد على 43 ألف حقيبة متنوعة المحتويات تعينهم أثناء أداء مناسكهم وهي عبارة عن مظلة، وسجادة، وكمامة، ومصحف، وصور للحجر الأسود، وماء زمزم، وكتاب حصن المسلم.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة عبدالله الشهري أن هذا الاستقبال يأتي ضمن ما تقوم به الرئاسة من دور مهم وكبير في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن من خلال توزيع الهدايا العينية والحقائب الدعوية والوجبات الجافة، التي تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الخدمات والمناسبات ريان الراشد أن هذه الأعمال والجهود، التي تقوم بها إدارة الخدمات والمناسبات تأتي ضمن مشروع تتبناه الإدارة لتفعيل المواقع الخارجية في عدد من مطارات المملكة تعمل من خلالها على خدمة أكبر عدد من ضيوف الرحمن، وأن هذه المرحلة جزء من مراحل قادمة تهدف إلى تقديم خدمات الرئاسة لضيوف الرحمن، ونقل الصورة المشرقة لهذه البلاد المباركة.