شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 136 جامعا ومصلى بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، جميع استعداداته لتهيئة وتجهيز 110 جوامع، و26 مصلى من المصليات المكشوفة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ في كل محافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ محمد الدخيل، أنه جرى تهيئة الجوامع ومصليات العيد بكل الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، لافتا النظر إلى أن وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى.