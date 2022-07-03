شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم احتفال ذكرى استقلال بوروندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- شارك نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، أمس الأول، في مراسم احتفال جمهورية بوروندي الصديقة بالذكرى الستين لاستقلال الجمهورية، وذلك في العاصمة بوجمبورا.

ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم الاحتفال، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لرئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي بمناسبة ذكرى الاستقلال، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من ناحية أخرى استقبل رئيس جمهورية بوروندي، م. الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة بوجمبورا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.