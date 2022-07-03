شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين التدخلات الطارئة لإنقاذ حياة متضرري الجفاف بصوماليلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس الماضي، مشروع التدخلات الطارئة لإنقاذ حياة المتضررين من الجفاف في صوماليلاند، بحضور المدير العام لوزارة المياه في حكومة صوماليلاند يوسف حسن إسماعيل، والمدير العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة صوماليلاند، ونائب محافظ مروديجيح خضر باروود، ورئيس جمعية الرحمة الخيرية الشيخ عبدالله محمد إبراهيم، وعدد من مسؤولي الهيئة الوطنية للاجئين والنازحين في صوماليلاند، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت رحمة.

وجرى خلال المشروع توفير 1.000 صهريج سعة الصهريج الواحد 10.000 لتر بمجموع 10.000.000 لتر في أقاليم أودل، وساحل، وسول، وسناج، وتوجطير، ومروديجيح، وكذلك تأمين 40 خزان ماء من نوع فايبر جلاس بسعة 6.000 لتر، ويستفيد من المشروع 88 ألف فرد.

وعبر نائب محافظ مروديجيح خضر باروود، عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على وقوفهما الدائم إلى جانب أشقائهما بصوماليلاند في ظل الظروف الصعبة التي تمر بهم، وأزمة الجفاف التي عمت البلاد.

وأوضح مدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بن بخيت رحمة، أن هذا المشروع يأتي ضمن برامج ومشاريع المركز الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة الأشقاء في صوماليلاند، مشيرا إلى أنه سوف يتم تسليم خزانات المياه بعد انتهاء تنفيذ المشروع إلى إدارة المياه في السلطات المحلية للاستفادة منها في تخزين المياه للمستفيدين مستقبلا، ويأتي ذلك في إطار مشروعات الإمداد المائي والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف دول العالم.