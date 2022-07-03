شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جدة يختتم فعالياته بـ 6 ملايين زائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم موسم جدة 2022 فعالياته أمس، بعد 60 يوما من العروض والبرامج والأنشطة المشوقة التي شهدتها 13 منطقة وموقعا للفعاليات في أرجاء المدينة كافة، تجاوزت 4200 يوم من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية والسياحية والرياضات البحرية وغيرها، حضرها واستمتع فيها أكثر من 6 ملايين زائر من داخل المملكة، وسائح من خارجها يمثلون 129 دولة.

وحقق موسم جدة الذي انطلق في 2 مايو الماضي، أرقاما قياسية على جميع المستويات، جسدت رضا الجمهور، وتلبية جميع الرغبات والأذواق من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث استهدف الموسم تنوع الخيارات وتعدد المواقع واستدامتها، وتوطين المهن وخلق الفرص الوظيفية وتعزيز التنافسية وجودة الحياة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وتميز موسم جدة هذا العام بمشاركة فاعلة من الكوادر الوطنية الشابة من الجنسين في إدارة وتشغيل فعالياته كافة، والإشراف عليها، حيث تجاوز عدد السعوديين العاملين في الموسم 80 % من إجمالي العاملين فيه، برهنوا على قدراتهم ومهاراتهم، وخلق الموسم أكثر من 76 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما شهد الموسم العديد من العروض والفعاليات والتجارب العالمية، بعضها أقيم لأول مرة على مستوى العالم، استطاع أن يستقطب زوارا وسياحا من 129 دولة.

ونوه المدير العام لموسم جدة، نواف قمصاني، بالنجاحات الكبيرة التي حققها موسم جدة حتى آخر يوم من فعالياته التي كسر فيها رقم 6 ملايين في عدد الزوار، مؤكدا أن هذا الرقم خير شاهد على هذا النجاح والتميز في فعالياته وأنشطته وبرامجه التي خلقت حراكا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا في مدينة جدة، وأسهمت في تعزيز صناعة الترفيه في المملكة، كما قدمت منتجا جديدا ومتنوعا بمواصفات عالمية نال رضا الجميع.