شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة على منشآت الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة محافظة الأحساء أعمالها لتهيئة المتنزهات والحدائق والساحات البلدية والمرافق الخدمية، وشاطئ العقير لاستقبال مرتاديها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق خطوات مجدولة لصيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية وتدعيمها بالإضاءة التجميلية، والتوسع في برامج التشجير وزراعة شتلات الزهور وبسط المسطحات الخضراء، وإعادة طلاء أرصفة الشوارع والمداخل وتجهيز مصليات العيد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن الأمانة عززت برامجها وخططها المتعلقة بالمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة والأنشطة المهنية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى بتشديد الرقابة على أهم الأنشطة، التي تشهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين مثل «صوالين الحلاقة، المشاغل النسائية، مغاسل الملابس، متاجر الحلويات، منافذ إعداد الولائم والمطابخ»، وغيرها من الأنشطة الأخرى للتأكيد على التزام العاملين والقائمين عليها باشتراطات الصحة العامة وسلامة الأغذية وصلاحيتها ووجود الختم البيطري على الذبائح. وأكد تطبيق الجزاءات حيال مخالفي الاشتراطات وفقاً للوائح والأنظمة البلدية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ خطط النظافة العامة والإصحاح البيئي، لافتاً إلى أن الأمانة خصصت لجنة لـ«الذبح العشوائي»، التي تُعنى بمتابعة ورصد مُخالفات الذبح العشوائي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وتقوم هذه اللجنة بمهامها طوال العام بصفة دائمة.