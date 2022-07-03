شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر يطلق خدمة الإنذار الذكي عبر تقنية «RACE» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، خدمة «مراقبة المرضى عن بعد» Remote Patient Monitoring واستخدام الإنذار الذكي عبر أحدث التقنيات «RACE» كأول منشأة طبية خاصة في المنطقة الشرقية، توظف هذه التقنية لرصد حالة المرضى بعد خضوعهم للعمليات الجراحية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة وذلك تحقيقا لأعلى معايير الإنقاذ والسلامة وجودة الرعاية الطبية المقدمة. ذكر ذلك د. سعد الشهراني المدير الطبي المساعد لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، والذي قال إن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود الحثيثة للمجموعة لتوظيف التقنية، في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز مستوى سلامة المرضى، مضيفا أن الخطوة تعد قفزة مهمة في تقليل نسبة احتياج المرضى للعناية المركزة، إضافة إلى أنها ستتيح للأطباء مراقبة المرضى وقراءة علامتهم الحيوية على مدار الساعة.

واستطرد د. الشهراني قائلا «كل ذلك من شأنه المساهمة في تشافي عدد كبير من المرضى، بحيث يتم توصيل جهاز تتبع للمريض والذي بدوره يقوم بقراءة وتسجيل العلامات الحيوية لحظة بلحظة، وهذا الجهاز متصل مع فريق التمريض ومركز القيادة والتحكم في غرف العناية المركزة، وفي حال حدوث أي طارئ يقوم فريق الاستجابة السريع بالتدخل الفوري».

وأضاف د. الشهراني أن المجموعة تتجه وبقوة نحو تعزيز استخدام الطب الاتصالي والمراقبة عن بعد، وتطبيق أحدث التقنيات الطبية والاستفادة من الثورة الرقمية، كامتداد للبرامج التي تم إطلاقها سابقا، والتي من أبرزها برنامج «نبض» لعلاج الجلطات القلبية عن بعد Tele- cardiology، برنامج Tele stroke Program للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية، وفريق التدخل السريع RRT للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وبفضل من الله ساهمت هذه البرامج في إنقاذ حياة وسلامة الكثير من المرضى.