شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر يطلق خدمة الإنذار الذكي عبر تقنية «RACE» والان نبدء بالتفاصيل
واستطرد د. الشهراني قائلا «كل ذلك من شأنه المساهمة في تشافي عدد كبير من المرضى، بحيث يتم توصيل جهاز تتبع للمريض والذي بدوره يقوم بقراءة وتسجيل العلامات الحيوية لحظة بلحظة، وهذا الجهاز متصل مع فريق التمريض ومركز القيادة والتحكم في غرف العناية المركزة، وفي حال حدوث أي طارئ يقوم فريق الاستجابة السريع بالتدخل الفوري».
وأضاف د. الشهراني أن المجموعة تتجه وبقوة نحو تعزيز استخدام الطب الاتصالي والمراقبة عن بعد، وتطبيق أحدث التقنيات الطبية والاستفادة من الثورة الرقمية، كامتداد للبرامج التي تم إطلاقها سابقا، والتي من أبرزها برنامج «نبض» لعلاج الجلطات القلبية عن بعد Tele- cardiology، برنامج Tele stroke Program للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية، وفريق التدخل السريع RRT للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وبفضل من الله ساهمت هذه البرامج في إنقاذ حياة وسلامة الكثير من المرضى.