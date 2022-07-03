شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية للتفريق بين الأضحية السليمة والمريضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجبيل حملة توعوية في سوق المواشي تحت شعار «أضحيتي»، مستهدفة شريحة أصحاب المواشي والأفراد، التي تشتري الأضاحي، وتتضمن كيفية التفريق بين الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده، وتوجيه الأفراد بالإرشادات الصحية والتوجه إلى المسالخ المعتمدة والمرخصة، التي تخضع تحت الرقابة البيطرية.

وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، حرص الفرع الدائم وجميع المكاتب على تسهيل الخدمات والمتابعة لما تقدمه المسالخ التابعة للوزارة وأسواق الماشية من الخطط اللازمة، التي سبق دراستها للوصول إلى رضا جميع المستفيدين، كما أكد على جميع الشرائح من مواطنين ومقيمين بالتوجه إلى المسالخ المرخصة والمعتمدة؛ نظراً لكونها تخضع تحت الرقابة البيطرية مع وجود طاقم تم تدريبه وتهيئته بأعلى المعايير.